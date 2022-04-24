قادة مصر والأردن والإمارات يؤكدون أهمية الوصول إلى حل سياسي عاجل لأزمة أوكرانيا

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم في القاهرة، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدانهم وشعوبها الشقيقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس السيسي، الملك عبدالله الثاني، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

وأعرب العاهل الأردني، عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها ولي عهد أبو ظبي، والرئيس السيسي، متمنيًا لهما الصحة والسعادة.

وتبادل القادة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعم الخير والاستقرار والسلام الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.

وتناول اللقاء تعزيز العمل العربي المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وتهدد أمنها واستقرارها.

وتطرق القادة إلى التطورات التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددين على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، وتغيير الوضع الراهن، إضافة إلى تجنب التصعيد وتهدئة الأوضاع.

وأكد القادة حاجة المنطقة إلى السلام والاستقرار والتعاون المشترك، من أجل تفعيل مسارات السلام والتنمية، ودفع عجلتها على مختلف الأصعدة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار.

واستعرض القادة خلال لقائهم الأخوي، عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، خاصة الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية، داعين جميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود، لتسوية النزاع عبر تغليب الدبلوماسية، ومن خلال الحوار والمفاوضات الكفيلة باستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وعبروا عن قلقهم إزاء تفاقم الوضع الإنساني المصاحب للأزمة، وضرورة معالجته من خلال الوصول إلى حل سياسي عاجل.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن استمرار التشاور والتنسيق العربي، يأتي في صلب توجه دولة الإمارات، وإيمانها الراسخ بأن العمل العربي المشترك في مسائل الأمن والاستقرار والازدهار، يمثل الأساس لنجاح المنطقة في مواجهة التحديات المحيطة بها، إلى جانب البناء على الفرص المتاحة، مشددا على أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها، لتعزيز التعاون العربي لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

من جانبه رحب الرئيس السيسي بولي عهد أبو ظبي والعاهل الأردني ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات والأردن، والانطلاق معا نحو آفاق واسعة من الشراكة الإستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة، وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.



