 قيادة الإمارات تهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا - بوابة الشروق
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قيادة الإمارات تهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 9:52 م

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعرب رئيس الإمارات عن صادق تهانيه وتمنياته لماكرون بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي بالتقدم والازدهار، مؤكدًا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماكرون.

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