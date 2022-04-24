سلطنة عمان تعلن إفراج الحوثيين عن 14 أجنبيا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أفرجت عن 14 أجنبيا محتجزًا.



‏وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان "امتثالاً للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق بالعمل على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن، قامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء(جماعة الحوثي)".



وأضاف البيان" أن سلطات صنعاء تجاوبت مشكورة مع هذه المساعي".



وتابع " بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم".



ونشرت الخارجية العمانية أسماء الـ 14 المفرج عنهم، منهم 7 يحملون الجنسية الهندية، و3 بريطانيين وفلبيني وإثيوبي وإندونيسي وشخص من ميانمار.



ولم يتطرق البيان إلى مدة احتجازهم أو سببه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين.