خفر السواحل الياباني يؤكد وفاة 10 أشخاص بعد انقلاب زورق سياحي

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم عقب انقلاب زورق سياحي قبالة ساحل شمال اليابان، وفقا لما قاله خفر السواحل الياباني.



وعثر على جثث سبعة رجال وثلاث سيدات طافية في المياه اليوم، وجرى نقلها للمستشفي، حيث تم تأكيد الوفاة. ومازال لم يتم العثور على سبعة ركاب، وذلك بعد أن تم إنقاذ تسعة أشخاص في وقت سابق.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم العثور على تسعة أشخاص فاقدي الوعي في المياه حول شبه جزيرة شيريتوكو التابعة لجزيرة هوكايدو، وجرى نقلهم للمستشفى.



واستمرت جهود الانقاذ على الرغم من الأمواج العاتية، للعثور على بقية الركاب، ومن بينهم طفلان والقارب.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحادث وقع أثناء وجود الزورق في المياه قبالة شلالات كاشوني، وهو موقع شهير ذو مناظر خلابة بالقرب من طرف شبه الجزيرة.



وتُعرف المنطقة بجليدها الطافي وهي موطن للعديد من النباتات والحيوانات النادرة، وتم إعلانها تراثا طبيعيا عالميا في عام 2005.



وبعد أن حوصر طاقم الزورق "كازو 1" أمس السبت، داخل الأمواج العالية، أصدر نداء استغاثة لخفر السواحل، مبلغا أن المياه تدخل الزورق.



وفقد الاتصال بالزورق بعد ذلك ببضعة ساعات، وأطلق خفر السواحل عملية بحث شاركت فيها مروحية والعديد من الزوارق.



وكان على متن الزورق 22 راكبا بالغا وطفلان بالإضافة إلى الطاقم المكون من شخصين.



وكان الركاب الذين تراوحت أعمارهم من حوالي 10 إلى 89 عاما، قد قدموا من مناطق مختلفة باليابان، بما في ذلك، هوكايدو وفوكوشيما وطوكيو وفوكوكا بجنوب البلاد.



وتغلق اليابان في الوقت الراهن حدودها أمام السياح الأجانب بسبب جائحة كورونا.



وتم أمس السبت تسجيل درجة حرارة المياه في المنطقة عند نحو 3 درجات مئوية، مع أمواج عاتية ورياح شديدة. وقالت كيودو أن قوارب الصيد عادت إلى الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية.