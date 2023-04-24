أنغام ونجوى كرم وتامر عاشور في جولة غنائية بالكويت وأبوظبي شهر مايو المقبل

يحيي عدد من النجوم حفلات في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث تحيي أنغام وتامر عاشور حفلا في الكويت 11 مايو المقبل، ويقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور، بينما تحيي نجوى كرم حفلا بمدينة أبوظبي في 6 من نفس الشهر.



وكانت أنغام طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان سهم، وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.



بينما طرح تامر عاشور، مؤخرا أغنية "بحبك وخايف" عبر قناته على "يوتيوب" والأغنية من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت.



وتقدم المطربة نجوى كرم، خلال الحفل، باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وكانت أحدث أعمالها هي أغنية "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.



وطرحت نجوى كرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيي" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة في الكليب، وتقول كلمات الأغنية: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان.. وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة.. وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي"