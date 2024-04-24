تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 9 تجار مخدرات خلال حملات في 3 محافظات.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط:

شخصين وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة وبحوزتهم (6,250 كيلو هيروين، 2 ميزان حساس، سيارة).

وفي الأقصرضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرتي "قسم شرطة الأقصر ومركز شرطة إسنا" وبحوزتهم (7 كيلو حشيش، 1,5 كيلو بانجو، كمية لمخدر الشابو، 3 فرد محلى، طلقات).

وفي الشرقية ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرتى قسم شرطة الصالحية - مركز شرطة فاقوس وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش وطلقات نارية، ميزان حساس، دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و100 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعةة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.