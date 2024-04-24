موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي 2024-2025؛ تظهر اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والصحة، مشيرا إلى تخصيص 200 مليار جنيه لقطاع الصحة مقارنة بـ 147 مليار في العام الحالي، بمعدل نمو قدره 35%.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، عن زيادة ميزانية التعليم إلى 294.6 مليار جنيه قياسا بـ 229.8 مليار العام الحالي، بمعدل نمو 28%.

وذكر أن الموازنة تتضمن فرص عمل حكومية ستوفرها الدولة خلال العام المالي الجديد، مشيرا إلى تخصيص اعتمادات لتعيين 120 ألف شاب، منهم 80 ألفًا فقط في قطاع التعليم، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وأوضح أن الموازنة تتضمن تعيين الـ 30 ألف معلم المقررة العام القادم، بالإضافة إلى «50 ألفًا من خلال الاستعانة بالشباب أو المدرسين المحالين للمعاش، بالإضافة إلى 12 ألفًا تم ترحيلهم من العام السابق».

ونوه أنه سيتم تعيين حوالي 30 ألفًا في القطاع الطبي و 10 آلاف في القطاعات الأخرى، وذلك في إطار اهتمام الدولة في الموازنة الجديدة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.