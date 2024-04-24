غزة: ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة بالمقبرة الجماعية في مجمع ناصر إلى 334

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة بمقبرة جماعية عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع إلى 334، بعد اكتشاف 51 جثة.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل ثوابتة، في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»: «ارتفعت حصيلة الجثث المكتشفة بمقبرة جماعية عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع ناصر إلى 334 بعد اكتشاف 51 جثة».

#عاجل | مدير الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة بمقبرة جماعية عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مشفى ناصر جنوب القطاع إلى 334 بعد اكتشاف 51 جثة (تصريح للأناضول) — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 24, 2024

دعت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.

وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي «ناصر» و«الشفاء»، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.

وشددت على أن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب، مشيرة إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وذكرت، أن جنوب إفريقيا تحث المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقا لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدة أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، الإثنين، أن فرقه عثرت على جثث لشهداء دفنوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستشفى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وقال مدير الدفاع المدني في خانيونس يامن أبو سليمان لشبكة «سي إن إن»، إن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي والأقدام مع آثار إعدامات ميدانية، مضيفا: «لا نعرف ما إذا كانوا قد دفنوا أحياء أم أعدموا».

وأمس الثلاثاء، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، كذلك التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك.

وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.