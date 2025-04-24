الهند تعلن تعليق منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين

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أعلنت الحكومة الهندية تعليق خدمات التأشيرة للمواطنين الباكستانيين وإلغاء التأشيرات الصادرة سابقا وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع الثلاثاء في إقليم جامو وكشمير.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان الخميس، أن خدمات التأشيرة للمواطنين الباكستانيين تم تعليقها عقب هجوم منطقة باهالجام في جامو وكشمير.

وأشار البيان إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين سابقا اعتبارا من 27 أبريل الجاري.

وأما التأشيرات الممنوحة للأغراض الطبية ستظل صالحة حتى 29 أبريل الجاري.

وحذرت الخارجية الهندية مواطنيها من السفر إلى باكستان، ونصحت المتواجدين حاليا في باكستان بالعودة إلى وطنهم في أقرب وقت.

وفي آخر حصيلة معلنة، أسفر هجوم وقع الثلاثاء، عن مقتل 26 شخصا وإصابة عدد كبير بجروح إثر إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالجام، ذات الغالبية المسلمة بإقليم جامو وكشمير في الهند.