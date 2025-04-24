مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوقف نشطاء داعمين لفلسطين

داهمت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة المحلية منازل عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين من جامعة ميشيجان وأوقف عددا منهم.

وأفاد بيان صادر عن منظمة " GEO" المعنية بخريجي الجامعات في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة ولاية ميشيجان داهما منازل بعض الناشطين الداعمين للأنشطة الفلسطينية في جامعة ميشيجان واحتجزتهم واستجوبتهم.

وأوضح البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف ناشطين اثنين من منطقة آن أربو بالولاية، وصادر أجهزتهما الإلكترونية، و4 آخرين من منطقة يبسيلانتي.

وأدان البيان بشدة "هذه الإجراءات التي تعتبر شكلا من أشكال القمع للناشطين السياسيين وخاصة عدم تقديم الشرطة مذكرات التفتيش وسببه".

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل من العام الماضي، حوالي 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نظمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارات الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريبا في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.