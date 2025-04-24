خروج مستشفى محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، عن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة «عن الخدمة».

ونوهت في تصريحات عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين»، قائلة إن «37 مستشفى خرجت عن الخدمة الصحية بعد توقف خدمات مستشفى الدرة».

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، قسم العناية المركّزة في مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القصف المدفعي طال كذلك ألواح الطاقة الشمسية؛ المصدر الوحيد للكهرباء في المستشفى، في ظل توقف مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود.

ويأتي ذلك في وقت تمعن فيه إسرائيل باستهداف المرافق الحيوية التي تقدم خدمات إنسانية لفلسطينيي قطاع غزة، الذين يعيشون إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ 19 شهرا.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.