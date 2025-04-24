الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي وتحرر مخالفات لعدم الالتزام بقرار الغلق في إطار خطة ترشيد الكهرباء

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نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

تأتي هذه الضربة الأمنية استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تهدد الاقتصاد القومي من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول في السوق المصرفي.

وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من تحرير 143 مخالفة ضد المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة.

شملت المخالفات عدم إغلاق المحال في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الدولة لتقليل استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضايا والمخالفات المحررة، وعرضها على النيابة العامة.