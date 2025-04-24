الهند وباكستان تتبادلان طرد مواطنيهما إثر هجوم دموي في كشمير

أمرت الهند وباكستان، اليوم الخميس، بطرد مواطني كل دولة من أراضي الأخرى، فيما تصاعدت التوترات إثر هجوم إرهابي دموي استهدف سائحين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنه سيتم إلغاء أي تصاريح إقامة سارية للباكستانيين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وإن المتضررين يجب أن يغادروا البلاد قبل انتهاء تأشيراتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت باكستان إنها ستطرد الدبلوماسيين الهنود من البلاد في رد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الهند. واضطر الدبلوماسيون الباكستانيون لمغادرة الهند أمس الأربعاء، بحسب وكالة (د ب أ).

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو تقوم بتشغيلها، كما علقت التجارة مع الهند بما في ذلك إلى أو من أي دولة ثالثة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب قرار الهند إلغاء جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السائحين.

وألقت نيودلهي باللائمة في المذبحة على مجموعة يزعم أنها تعمل من باكستان. وتنفي باكستان هذه المزاعم، وفقا لوكالة (د ب أ).

وذكرت الشرطة الهندية في بيان صدر اليوم أنه تم تحديد هوية اثنين من منفذي الهجوم باعتبارهما باكستانيين. ولم يتضح بعد الأساس الذي تم تحديد هويتهما بناء عليه.