إسرائيل تخفض مستوى تمثيلها في جنازة البابا فرنسيس

تستعد معظم دول العالم إلى إرسال من يمثلها في جنازة البابا فرنسيس، السبت، سواء رؤساء أو كبار المسؤولين، في حين قررت إسرائيل أن يمثلها سوى سفيرها لدى الفاتيكان.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» قال دبلوماسيون إن قرار التمثيل عند أدنى مستوى يُعد دلالة على الموقف الإسرائيلي من البابا فرانسيس، والذي أعلن صراحة معارضته للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية حذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت فيه التعازي في وفاة البابا.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاة البابا فرنسيس، الاثنين، نشر حساب إسرائيل الرسمي على منصة «إكس»، رسالة جاء فيها: «ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة».

وجرى حذف المنشور لاحقاً دون تفسير، ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسئولين في وزارة الخارجية قولهم إنه نُشر «عن طريق الخطأ»، معتبرين أن البابا أدلى «بتصريحات ضد إسرائيل».

وأرسلت إسرائيل وفداً رئاسياً لحضور جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، آخر بابا تُوفي وهو في منصبه، عام 2005.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان، الأربعاء، إن يارون سايدمان، سفيرها الذي يشغل المنصب منذ سبتمبر، سيمثلها في جنازة البابا فرنسيس.

وقلصت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان رد فعلها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة البابا، إلى حد مجرد إعادة نشر رسالة تعزية للمسيحيين في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم، وجّهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي وصف البابا فرنسيس بأنه «رجل ذو إيمان عميق وتعاطف لا حدود له».

ولم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود ائتلافاً يمينياً متطرفاً من الأحزاب الدينية والقومية، على وفاة البابا.

وفي نوفمبر الماضي، اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لحرب إسرائيل على غزة.

ووصف البابا في يناير الوضع الإنساني في غزة «بالمخزي»، كما كان يتحدث عبر الهاتف مع الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة أثناء الحرب.



