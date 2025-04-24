السفير حسام زكي: قمة تنموية بالتزامن مع انعقاد القمة العربية فى بغداد

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إن القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد في السابع عشر من الشهر المقبل ستبحث عددًا من الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية.

وأضاف زكي خلال مداخلته لقناة "الحدث" الإخبارية السعودية أن القمة العربية المرتقبة سوف يسبقها سلسلة من الاجتماعات التحضيرية سواء الفنية أو اللوجستية، بما يضمن جاهزية الوفود والملفات كافة، وأيضا يعكس الجدية في الإعداد لأعمالها.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن جدول الأعمال سيتضمن قضايا سياسية محورية، على رأسها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والسودان ولبنان، إلى جانب ملفات التضامن العربي، والتحديات التنموية والاجتماعية.

في سياق متصل، أعلن الأمين العام المساعد، عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية في 17 مايو، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية العادية.

وأشار إلى أن القمة التنموية سوف تبحث الموضوعات الاجتماعية والتنموية في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

كما أكد السفير حسام زكي أن شهر يونيو المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر الدولي على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، تنفيذًا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذا المؤتمر جرت خلال الفترة الماضية بمشاركة وتنسيق مكثف مع اللجنة العربية الإسلامية والتحالف الدولي من أجل حل الدولتين.