منظمة حقوقية: الجزائر تطرد أكثر من 1800 مهاجر إلى النيجر

أفادت منظمة معنية بحقوق المهاجرين مقرها النيجر، اليوم الخميس، بأن السلطات الجزائرية قامت في وقت سابق هذا الشهر بحملة ترحيل غير مسبوقة، حيث ألقت القبض على أكثر من 1800 مهاجر وتركتهم عند الحدود مع النيجر.

وقالت منظمة "هاتف إنذار الصحراء"، التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، إنه تم نقل المهاجرين بحافلات إلى منطقة صحراوية نائية تعرف باسم "النقطة صفر" بعد القبض عليهم في مدن جزائرية.

وقال عبد العزيز شيخو، المنسق الوطني للمنظمة، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس، إنه تم إحصاء 1845 مهاجرا لا يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في النيجر بعد الطرد الجماعي في 19 أبريل.

وأضاف أن ذلك رفع العدد الإجمالي للمهاجرين المرحلين الذين وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف شخص.