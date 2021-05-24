اتحاد الآثاريين العرب ينظم سلسلة ندوات عن واقع الآثار والتراث في ظل الصراعات

ينظم الاتحاد العام للآثاريين العرب، برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي، سلسلة ندوات "أونلاين" بعنوان: "واقع الآثار والتراث في العالم العربي في ظل الصراعات" يومي 27 مايو الحالي و10 يونيو المقبل؛ وذلك في إطار التعاون في مجال حماية التراث والآثار في الوطن العربي بين إدارة الاتحاد وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للاتحاد الدكتور عبد الرحيم ريحان - في تصريح اليوم الاثنين - إن الندوات تهدف إلى طرح الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الآثار والتراث في العالم العربي في ظل الأزمات المستمرة وتبادل الخبرات والحلول.

وأضاف أن المحاور تشمل الحفاظ على الإرث الثقافي، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في البلاد الواقعة في مناطق النزاعات المتكررة، والحفريات غير المشروعة، وعمليات تهريب الآثار، وسبل استردادها، وعمليات جرد الأضرار في قطاع الآثار بعد نهاية النزاعات.