اليمن: رئيس المجلس الرئاسي يتهم الحوثيين بتوظيف عائدات النفط لصالحهم

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، استمرار التعنت الحوثي والمماطلة في فتح معابر تعز، للتكسب من عائدات سفن المشتقات النفطية، مشيرا إلى رفضها دفع رواتب الموظفين.

وأشار الرئيس العليمي، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، ونائبة المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية برجيتا تازيلار، وفقا لقناة اليمن الإخبارية، إلى التعاون الذي أبداه مجلس القيادة الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إنجاح الهدنة، مشيدا بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس الإصلاحات التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والخدمية والقضائية.