 الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس سعودية في أجواء العاصمة اليمنية - بوابة الشروق
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الحوثيون: إسقاط طائرة تجسس سعودية في أجواء العاصمة اليمنية


نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 2:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 2:51 ص

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، مساء اليوم الإثنين، إسقاط طائرة تجسس سعودية فوق سماء العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "‏دفاعاتنا الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع (سي إتش 4) تابعة لسلاح الجو السعودي".

وأضاف العميد سريع: "تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".

وأكد شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سقوط طائرة مسيرة في شارع حدة، وسط صنعاء، أحد أهم شوارع العاصمة المكتظة بالمدنيين، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أنه في بداية أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن سريان هدنة في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط ترحيب من قبل أطراف الصراع. ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرق الهدنة.

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