العفو الدولية: زيادة 20% في عدد عمليات الإعدام خلال 2021

أعلنت منظمة العفو الدولية في برلين اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المعروفة التي نفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2021 ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالرقم المسجل لعام 2020.

وعزت المنظمة الحقوقية العالمية هذا الارتفاع جزئيا إلى تخفيف قيود الجائحة.

وأضافت أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في نحو 18 دولة خلال عام 2021، وأن إيران مسؤولة عن 314 عملية إعدام على الأقل. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 28% عن 246 عملية إعدام نفذتها إيران في عام 2020.

وكان هناك ارتفاع حاد بنسبة 40% تقريبا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2021، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن ما مجموعه 2052 حكما صدرت في 56 دولة مختلفة.

وأدرجت منظمة العفو الدولية الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة.

ولم يتضمن التقرير آلافا من أحكام الإعدام التي يعتقد أنها صدرت ونفذت في الصين، على الرغم من أن الصين لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام السنوية، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن سرية الدولة في كوريا الشمالية وفيتنام، إلى جانب محدودية الوصول إلى المعلومات في العديد من الدول الأخرى، لا تزال تعيق إجراء تقييم واف لاستخدام عقوبة الإعدام.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إن مجموعة صغيرة من الدول مسؤولة عن "الالتزام بعمليات القتل القاسية واللاإنسانية هذه، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية، اللتان وسعت بشكل كبير عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي".

وأشار إلى أن هذا الاتجاه ظل مستمرا حتى عام 2022 ، حيث أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد في مارس.