محافظ الدقهلية يوجه برفع كفاءة مداخل ومخارج قرى المنصورة

كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة والطرق الداخلية بقرى المركز، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل على الطرق السريعة لمداخل ومخارج المحافظة، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، ضمن الجهود المستمرة لأجهزة المحافظة في التصدي للتعديات والبناء المخالف على مستوى المحافظة.

وقالت رئيس مركز المنصورة، إنه تم اليوم، متابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة المنصورة على طريق سندوب/ أجا وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2021-2022، كما تم متابعة أعمال تطوير مدخل قرى الوحدة المحلية لقرية سلامون القماش من ناحية قرية سرسو الدنابيق، بالإضافة لأعمال تطوير الميدان بالقرية أمام الوحدة الصحية، كما تم متابعة أعمال دهان البلدورات وحوائط النيوجيرسي بمدخل قرية نقيطة.

كما تمت المعاينة على الطبيعة لاستغلال قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600 متر مربع لعمل موقف سيارات بقريه شها؛ منعا للتزاحم على الطريق العمومي لمنع التكدس وسيولة الحركة المرورية على الطريق.

وأشارت إلى متابعة أعمال إزالة تعدي على قطعة أرض تابعة لأوقاف الدقهلية على مساحة 100 متر مربع، حيث تم إزالة فرشة خرسانية أرضية مثبت بها فلنشات حديد؛ تمهيدا لعمل هنجر عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.