11 تجربة يجريها القرني وبرناوي ضمن المهمة السعودية في الفضاء

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت نحو 15 ساعة؛ لتبدأ مهمتهما العلمية الفضائية كجزء من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء.

وسيجري الطاقم السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعاً بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.

ومن أبرز التجارب وفقا "العربية نت" اليوم الأربعاء، قياس المؤشرات الحيوية عن طريق الدم، وتهدف هذه التجربة إلى دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية في الدم، والتي تبين أنسجة الدماغ الوظيفية في مهمات الفضاء قصيرة المدى؛ لتحديد ما إذا كانت هذه الرحلات آمنة للدماغ أم لا.

كما وضع الفريق ضمن أجندة الدراسات والبحوث التي سيجريها في الفضاء، "الاستمطار في الجاذبية الصغرى"، وتهدف التجربة إلى دراسة احتمالية الاستمطار في بيئة الجاذبية الصغرى؛ لمعرفة تطبيقاته في المستوطنات على سطح القمر والمريخ.

كما سيجري الطاقم 3 تجارب توعوية وتعليمية في الجاذبية الصغرى في بث مباشر يستهدف الطلاب السعوديين وتمكينهم من التفكير النقدي في تأثير الجاذبية الصغرى على سلوك ونتائج تجاربهم منها تجربة انتشار الألوان السائلة، ومقارنة الأشكال والسرعة المرئية في الفضاء مقارنة على الأرض.

وتجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء.