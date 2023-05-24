رئيسة وزراء بنجلاديش: وضعنا الحالي يؤهلنا لتسديد قرض صندوق النقد الدولي

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قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في المنتدى الاقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، إن بلادها في وضع يؤهلها لتسديد قرض صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات قامت برفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم، واتخذت خطوات لتوحيد أسعار الصرف المتعددة لعملتها.

وكانت هيئة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت في أبريل الماضي إن قدرة بنجلاديش على تطبيق بنود صندوق النقد الدولي سوف تبقى عاملا أساسيا، في الوقت الذي تدرس فيه خفض تصنيفها الائتماني.

وقالت حسينة إن بنجلاديش سوف تشتري النفط الخام من أي جهة بسعر جيد.

وقالت حسينة في لقاء مع تليفزيون بلومبرج إن أسعار السلع، وتشمل النفط ارتفعت على مستوى العالم، مضيفة أن بنجلاديش تعاني.

ويشار إلى أن ارتفاع الاسعار أدى لحدوث أزمة طاقة وارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي الخارجي، مما دفع حكومة حسينة للسعي للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة الوزراء " في أي مكان يتاح فيه ذلك، وأي شخص يعطينا سعرا جيدا، بالتأكيد سوف نستفيد من ذلك".

وأضافت" بالطبع ندرس خيارات أخرى تشمل الطاقة المتجددة و الطاقة الشمسية".

وكانت بنجلاديش قد أجرت العام الماضي مباحثات مع الهند وروسيا لشراء منتجات بترولية بسعر منخفض.

وقالت حسينة إن دكا لا تنحاز إلى جانب على حساب الآخر لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. وأضافت " بنجلاديش لن تقوم أبدا بدور حزبي في العالم".