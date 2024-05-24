الخطوط الجوية السنغافورية تفرض قيودا صارمة بعد وفاة راكب وإصابة العشرات جراء تعرض طائرة لاضطرابات جوية

فرضت شركة "الخطوط الجوية السنغافورية" قيودا أكثر صرامة، عندما تعرضت طائرة لاضطرابات جوية، بعد وفاة راكب وإصابة العشرات الآخرين، في رحلة جوية من لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت شركة الطيران اليوم الجمعة أنها ستتخذ نهجا أكثر حذرا " للتعامل مع الاضطرابات الجوية، بعد أن فقدت الطائرة، رحلة رقم "إس.كيو321" ارتفاعها فجأة، واضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري في بانكوك، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتوفي رجل ولا يزال عشرات الركاب، في مستشفيات تايلاندية، يعانون من إصابات خطيرة، بما في ذلك أضرار بالحبل الشوكي وإصابات في الرأس.

وقالت شركة الطيران في بيان إنه سيتم إيقاف خدمة الوجبات على متن الطائرة، عند تشغيل علامة "حزام الأمان" بالإضافة إلى تعليق المشروبات الساخنة.

وأضافت الشركة "سنواصل مراجعة عملياتنا لإعطاء أولوية لسلامة الطاقم والركاب".

ولا تصل مراجعة سياسة شركة الطيران إلى حد مطالبة جميع الركاب بارتداء أحزمة الأمان، طوال الرحلة، بغض النظر عن ظروف الطيران في ذلك الوقت.

وعادة ما تنصح شركات الطيران المسافرين بالقيام بذلك وتصدر تعليمات لهم فقط بالجلوس وربط أحزمة الأمان، خلال الطقس غير المستقر.