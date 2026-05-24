هويلوند يمنح كونتي وداعًا مثاليًا مع نابولي بفوز صعب على أودينيزي

أنهى أنطونيو كونتي مشواره مع نابولي بانتصار ثمين على أودينيزي بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي، ليودع المدرب الإيطالي جماهير فريقه بفوز أكد به احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان نابولي قد ضمن بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعدما توج خلال حقبة كونتي بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

ودخل نابولي اللقاء وسط عدة غيابات، أبرزها روميلو لوكاكو، وأليساندرو بونجيورنو، وليوناردو سبيناتزولا، بينما لم يكن كيفين دي بروين في كامل جاهزيته بسبب إصابة في الرأس، في حين عاد ماتيو بوليتانو بعد انتهاء الإيقاف.

وبدأ نابولي المباراة بقوة، حيث تصدى حارس أودينيزي مادوكا أوكويي لمحاولة مبكرة من أليسون سانتوس بعد تمريرة من إليف إلماس، لكن أليسون تعرض لإصابة عضلية بعد دقائق قليلة وغادر الملعب مبكرًا، ليشارك دي بروين بدلًا منه.

ورد أودينيزي بفرصة خطيرة عبر ييسبر كارلستروم، إلا أن حارس نابولي أليكس ميريت تألق في التصدي لها.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، بعدما أرسل دي بروين تمريرة متقنة إلى راسموس هويلوند، الذي انطلق داخل المنطقة وأسكن الكرة الشباك بتسديدة أثناء الانزلاق.

وطالب لاعبو نابولي لاحقًا بركلة جزاء بعد سقوط هويلوند داخل المنطقة إثر احتكاك مع كريستيان كاباسيلي، لكن الحكم رفض احتساب المخالفة، قبل أن يتعرض ستانيسلاف لوبوتكا لإصابة جديدة أجبرته على مغادرة الملعب.

وتلقى أودينيزي ضربة قوية في الدقيقة 64 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كاباسيلي عقب مراجعة تقنية الفيديو، بسبب اعتدائه على هويلوند خلال صراع بين اللاعبين.

ورغم النقص العددي، كاد أودينيزي أن يدرك التعادل من ركلة ركنية عبر إدريسا جاي، لكن دفاع نابولي أبعد الكرة بصعوبة من على خط المرمى.

وفي المقابل أهدر نابولي فرصة محققة لتعزيز النتيجة، بعدما مر هويلوند بمهارة من مدافعين ومرر كرة إلى سكوت مكتوميناي، إلا أن الأخير سدد فوق العارضة من مسافة قريبة.

وحافظ نابولي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليمنح كونتي نهاية سعيدة لمشواره مع الفريق، ويؤكد إنهاء الموسم في وصافة الدوري الإيطالي.