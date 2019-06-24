فوز ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة في موريتانيا

د ب أ

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا فوز محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 52.01 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحسب بيان اللجنة ، حل بيرام ولد الداه ولد أعبيدي الناشط الحقوقي ثانيا بنسبة 57 .18 بالمئة وتلاه سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء السابق المدعوم من حزب تواصل الاسلامي بنسبة 87 .17 بالمئة، ثم "كان حاميدو بابا" بنسبة 7 .8 بالمئة ومحمد ولد مولود بنسبة 44 .2 بالمئة وأخيرا محمد الأمين المرتجي الوافي بنسبة 39 .0 بالمئةمن أصوات الناخبين في الانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال بها 66 .62 بالمئة.