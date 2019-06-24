الأمن يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية في المطرية

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أحبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسجلين خطر وآخرين، لوجود خلافات سابقة بينهم حول الجيرة بحي المطرية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية تفيد قيام شخصين "سبق تهامهما في 13 قضية" بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، و17 طلقة لذات العيار وطبنجة صوت و40 طلقة صوت و3 زجاجات ملوتوف، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر.