الصحة تنشر صورا للمتعافين من كورونا وخروجهم من مستشفى الحميات والواسطي ببني سويف

نشرت وزارة الصحة والسكان صور للمتعافين من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وخروجهم من مستشفى الحميات والواسطي المركزي بمحافظة بني سويف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 85 حالة جديدة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة.