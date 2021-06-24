محتجون يقطعون طرقات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

قطع محتجون مساء اليوم الأربعاء عدد من الطرقات في جبل لبنان وجنوبه احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

حيث شهد اوتستراد بلدة أنصارية ومدينة صيدا جنوب لبنان قيام عدد من المواطنين بقطع عدد من الشوراع ،وفي جبل لبنان أقدم عدد من المواطنين على قطع مسلكي الأوتوستراد في منطقة زوق مصبح.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة ال 15500 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.