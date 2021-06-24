وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط

أجرى وزير النقل كامل الوزير، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من المحافظات بالوجه القبلي.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 مترً بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الاولى من المشروع 1.9مليار جنيه.

وتفقد أعمال تنفيذ آخر باكية معدنية بكوبري النيل وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المحور 95%.

وقال وزير النقل إن المرحلة الأولى تشمل 13 عمل صناعى (10 كباري– 2 نفق- 1 بربخ ) منها كوبريين رئيسيين (كوبري أعلى نهر النيل- كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي)؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، حيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من المحور، فجرى إنهاء التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبري السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم، كما تم نهو اعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة وكذلك سرعة الانتهاء من تبطين كافة الترع ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى.

وأكد الوزير أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه فى صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء 7 محاور وهى "طما– جرجا– بني مزار- عدلى منصور– سمالوط– قوص– كلابشة" والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ 5 محاور، وهي "ديروط- بديل خزان أسوان- دراو- الفشن– أبو تيج"، وجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الاقصر ومنفلوط تمهيداً لبدء التنفيذ بالإضافة الى استكمال محورى طما وجرجا من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى طريق الصعيد الصحراوى الغربي اعتبارا من خطة العام المالى المقبل 2021/2022، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأوضح الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.