كوريا الشمالية تسجل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم السادس

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ظل أقل من 20 ألف إصابة جديدة لليوم السادس على التوالي ، وذلك وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 11 ألفا و 10 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 69ر4 مليون حالة، تعافى منها 67ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 19 ألفا و 740 شخصا.

وفي 12 مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.