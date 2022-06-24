فرنسا تعتزم إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لتقليل الاعتماد على روسيا

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عزم بلادها إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال لزيادة قدرة البلاد على الإمداد بالغاز، لتقليل الاعتماد على روسيا.

وذكرت بورن - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الجمعة - أن باريس تريد ملء مخزونها من الغاز بالكامل بحلول الخريف وبدء استغلال محطة غاز مسال عائمة جديدة عام 2023 بشمال البلاد لضمان إمداداتها مع انخفاض الشحنات الروسية.

وأشارت إلى أن المحطة الجديدة ستزيد قدرتهم على توفير الغاز المسال، وتقليل الاعتماد على روسيا.. متوقعة بدء استغلال محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة الواقعة في لوهافر (شمال غرب) العام المقبل، والتي سيتولى إنشاءها شركة "توتال انرجي" الفرنسية.