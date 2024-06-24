قال عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية) يتابع كل المشكلات التي تهم المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الإثنين، أن هناك أزمة موجودة بأغلب دول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المسئولين المعيين بهذه الملف، مؤكدا أن الحزب يعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة هذه المشكلة. وأكّد أن أزمة الكهرباء تتطلب توفر إمكانيات اقتصادية معينة، وأن الدولة لا تتأخر في بذل الجهود المطلوبة.

ونوه بأن حزب مستقبل وطن يتداخل مع كل المشكلات للتعامل معها، لكن هناك وعيا كاملا بالتحديات العالمية، مؤكدا أن الأمر ليس تشاجرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن أحدا لا يمكنه أن ينكر انتشار الحزب في كل أحياء ومحافظات الجمهورية، ودوره الاجتماعي والقوافل التي يُخرجها بجهود من أعضائه، مشددا على أن الحزب لديه أعضاء منتخبين بإرادة شعبية لديهم أفكار ورؤى جيدة.

ولفت إلى أن نواب الحزب مهمومون بقضايا وأوجاع المواطنين، لكن جهودهم قد لا تكون ملحوظة لغياب التغطية الإعلامية لهذه الجهود والتحركات.