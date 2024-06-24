 حماس: نؤكد موقفنا الإيجابي من جهود الوسطاء وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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حماس: نؤكد موقفنا الإيجابي من جهود الوسطاء وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار

هديل هلال
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 3:38 م

علق القيادي في حركة حماس عزت الرشق، على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوسيلة إعلام إسرائيلية أمس الأحد، حول حقيقة موقفه من وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن «موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق، والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة».

وأضاف: «بات واضحاً للعالم أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطّل ماورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الأخير، وليس حركة حماس».

وأشار إلى أن «حديث نتنياهو، عن إبرام اتفاق جزئي والاستمرار في العدوان، يؤكد أنه يكذب على عائلات الأسرى، ولا يهتم لحياة أبنائهم».

ولفت إلى أن «الكرة الآن في ملعب مجرم الحرب نتنياهو»، قائلًا إن «الإدارة الأمريكية عليها أن ترفع غطاء الصمت والانحياز، والضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة».

وجدد التأكيد على موقف الحركة الإيجابي في التعامل مع جهود الوسطاء في قطر ومصر، بهدف التوصل لاتفاق يؤمّن وقفاً دائماً للعدوان، وانسحابا كاملاً من قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

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