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قفزت أسعار الدولار في البنوك بقيمة تتراوح بين 15 و40 قرشا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، 24 يونيو 2024.

حيث ارتفع سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنحو 15 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وزادت العملة الأمريكية في بنك مصر بقيمة 18 قرشا، مسجلة 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وبلغت الزيادة في سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 20 قرشا مسجلا 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وقفزت العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 40 قرشا، مسجلة 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، مقابل 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.