البحرين تدعو إلى سرعة استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق وقف كامل وشامل لإطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، باعتباره تطورًا إيجابيًا من شأنه وقف الحرب، بما يؤدي إلى السلام والاستقرار الإقليميين.

وجددت في بيان اليوم الثلاثاء، موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى تجنب التصعيد، وتسوية جميع الخلافات والنزاعات عبر الحوار والسبل السلمية.

ودعت إلى الإسراع في استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، معربة عن الأمل بأن تلتزم جميع الأطراف بمضمون هذا الاتفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».