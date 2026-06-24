زراعة الإسكندرية: إجراءات وقائية لحماية مواقع البناء ببرج العرب من النمل الأبيض

نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إجراءات وقائية متكاملة لمكافحة حشرة النمل الأبيض التحت أرضي بأحد مواقع البناء في برج العرب.

وجاءت أعمال التنفيذ بتكليف من الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس محمد إبراهيم أبو جبل، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بالإسكندرية، للمهندس محمود محمد إسماعيل، مدير إدارة المكافحة، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ببرج العرب، للإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيدات بموقع أرض مزمع إقامة مشروع بناء عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الآفة وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين.

وتضمنت الإجراءات الوقائية حفر خندق حول محيط الأرض بعمق وعرض يتناسبان مع طبيعة التربة ومساحة الموقع، بهدف معالجة التربة وإنشاء حاجز وقائي فعال ضد النمل الأبيض.

كما تم تجهيز الجور الداخلية المخصصة لأعمال البناء ومعالجتها بالكامل لضمان حماية الأساسات والمنشآت المستقبلية.

فيما جرى تطبيق حاجز كيميائي باستخدام مبيد متخصص موصى به يحتوي على مادة فعالة طويلة المفعول، حيث تمت معالجة الخندق والجور الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذ طبقة وقائية أسفل الأساسات بما يضمن استمرارية الحماية لفترات طويلة.

وشملت الأعمال تنفيذ عدد من الإجراءات الإضافية، من بينها الترديم بطبقة حصوية فوق المناطق المعالجة لضمان العزل الجيد، والتأكيد على تصريف المياه بعيدًا عن الموقع للحد من الرطوبة التي تساعد على انتشار الحشرة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية أثناء التطبيق، والتخلص الآمن من العبوات الفارغة بطرق صديقة للبيئة.

وأكدت مديرية الزراعة بالإسكندرية، ضرورة إعادة المعالجة الكيميائية في حال تأخر بدء أعمال البناء، لضمان استمرار فاعلية الحماية الوقائية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المطلوبة تم تنفيذها وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يسهم في حماية المنشآت من أضرار النمل الأبيض التحت أرضي والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة.