علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تسمح للشركات الصغيرة الأمريكية باستخدام منصتها

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا هولدنج" الثلاثاء اعتزامها السماح للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ببيع منتجاتها عبر منصة "علي بابا دوت كوم" التي تربط بين الشركات والموردين.



وكانت منصة "علي بابا دوت كوم" في السابق تربط بين الموردين الصينيين وعملائهم في مختلف أنحاء العالم.



وذكرت "علي بابا" أن حوالي 30 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة يمكنها تحسين فرص وصولها إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية بين الشركات والمقدرة بحوالي 9ر23 تريليون دولار سنويا.



وأضافت "علي بابا" أنها كشفت أيضا عن نظام بيئي محسن لمستخدمي منصتها التجارية ويتضمن هذا استضافة البائعين وموفري خدمات الربط بين الشركات والذي يشتركون مع "علي بابا دوت كوم" في مهمة تسهيل نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة.