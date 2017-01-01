قطاع الفنون التشكيلية يستعيد نشاطه في أغسطس وسبتمبر

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عن خطة استئناف النشاط بالمواقع التابعة له خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك بعد فترة توقف جزئي بسبب فيروس كورونا.



وتتضمن خطة النشاط لشهر أغسطس عدد من الفعاليات المتنوعة بين الفعاليات الحية والأنشطة التفاعلية عبر شبكة الإنترنت، حيث يستمر صالون المبدع الصغير الذي يقدم أون لاين للأطفال والشباب في مجالات Robo Art, famly Ar، كما يبث متحف محمد ناجي ورشة القصة المصورة يومي الاحد والثلاثاء أسبوعيا، ويذيع متحف مركز الأبنودي للسيرة الهلالية أعمال من تراث الابنودي- السيرة الهلالية.



وتنظم إدارة التربية المتحفية ورشتي عمل، الأولى بعنوان "قناة السويس الجديدة شريان الأمل وتخصص للأطفال من 13 حتى 18 عاما وذلك يوم 10 أغسطس والثانية بعنوان "النظافة ضرورة حياتية" لنفس الفئة العمرية يوم 24 أغسطس بممر 35، كما ينظم مركز رامتان الثقافي أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء طوال الشهر الورشة الصيفية في فن الرسم - الخط العربى – المكتبة.



أما متحف دنشواي فيعقد ندوة بعنوان قيمة العقل بين الفلسفة والدين يوم 25 اغسطس، وكذلك متحف الزجاج ( زكريا الخناني) يقيم يومي الأحد والثلاثاء أسبوعيا ورش فنية متنوعة لكبار الفنانين والهواة وطلبة الجامعات إلى جانب ورشة طباعة على الجلد للاطفال يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



وتنظم قاعة سينما الحضارة "1" حفلا لتكريم ابطال الجيش الابيض يوم 13 أغسطس، وتعقد قاعة سينما الحضارة 2 ندوة حول ادب الطفل ومسرح العرائس يوم 6 اغسطس إلى جانب ورشة أساسيات السيناريو الوثائقي يوم 13 أغسطس وندوة أخرى بعنوان "الشعر بين الواقع والمأمول يوم 27 أغسطس.



ويعقد متحف النصر الحديث ببورسعيد ندورة بعنوان قناة السويس بين الماضي والحاضر احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس، وينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أيام الأحد والأربعاء إسبوعيا ورشة قدرات فنون وعمارة لطلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون، ويعقد متحف المنصورة القومي ندوة بعنوان اهمية زيادة البعثات التعليمية الى روسيا والدورات التدريبية للشباب المصريين في التخصصات النادرة يوم 16 أغسطس، وينظم متحف راتب صديق ورش فنية للأطفال في مجالات الرسم والتلوين يومي 6 و23 اغسطس احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.



وخلال شهر سبتمبر تنظم إدارة التربية المتحفية ورشتي عمل الأولى بعنوان "فائدة العلم والتعليم" والأخرى باسم مدرستي والعودة للفئة العمرية من سن 13 : 18 سنة بممر 35 وذلك يومي 7 و21 سبتمبر، وينظم مركز رامتان الثقافي لقاءً بعنوان نبذ العنف ضد المرأة والطفل ودور الام في إرساء التكامل الإجتماعي يوم 15 سبتمبر، وتقام ندوة ظاهرة التمييز وأثارها النفسية على المجتمع يوم 22 سبتمبر بمتحف دنشواي، وتعقد ورشة فنية للاطفال لكيفية عمل الحلي يوم الثلاثاء اسبوعيا بمتحف الزجاج ( زكريا الخناني ).



أما قاعة سينما الحضارة 1 تعقد ندوة بعنوان نسمات الربيع يوم 17 سبتمبر وكذلك تقيم قاعة سينما الحضارة 2 أمسية شعرية يوم 3 سبتمبر، بالإضافة إلى مناقشة ديوان عزف على وتر القصيدة يوم 10 سبتمبر وعرض فيلم صورة في المراية يتبعه حفل فني لمجموعة من فناني أوبرا الإسكندرية يوم 17 سبتمبر وتنظم ورشة أساسيات النقد السينمائي يوم 24 سبتمبر.



ويعقد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد ندوة بعنوان الثقافة المصرية يوم 16 سبتمبر، وبمناسبة اليوم العالمي للسلام تعقد ندوة بعنوان الحل هو السلام يوم 22 سبتمبر بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية إلى جانب استمرار الورش الفنية، كما يعرض مجمع الفنون بالإسكندرية أفلام نادي السينما خلال الشهر ويقيم متحف المنصورة القومي ندوة عن أهمية الحفاظ على التراث ككبسولة زمنية وربطها بين الأجبال وأثرها في تأكيد الهوية وذلك يوم 20 سبتمبر، أما متحف راتب صديق ينظم ورشة فنية للأطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام يومي 6 و24 سبتمر.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد اعتمدت أخيرا خطة النشاط الثقافي لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة لشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين وذلك في إطار تنفيذ مراحل الخطة التدريجية لاستئناف الانشطة وفتح أبواب المتاحف للجمهور وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على السلامة العامة إلى جانب استمرار العروض التي تقدم أون لاين.