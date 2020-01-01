مقتل شاب إثر مشاجرة بسبب خلاف على أسعار مشروبات قيمتها 10 جنيهات بمقهى في المحلة

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لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه على يدي زميله؛ طعنا بسلاح أبيض عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب؛ لخلافات على سداد قيمه مشروبات قدرها 10 جنيهات حال جلوسهم بإحدى المقاهي بمنطقه سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بمصرع الشاب محمد طارق (23 عاما)، مقيم بعزبة البهلوان؛ بسبب إصابته بطعنات في الرقبة والصدر أثناء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام إحدى المقاهي بدائرة قسم ثان.

باشرت القيادات الأمنية دورها بانتقال الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ ووفاه الشاب المذكور، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

جرى ضبط المتهمين، وتبين أن سبب الخلاف حسب مصادر أمنية هو أسعار مشروبات تكلفتها 10 جنيهات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت تشريح الجثة ودفنها.