 الأربعاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأربعاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين

هديل هلال:
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 7:13 م

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة، الأربعاء المقبل، يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، لفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن، يوم الأربعاء المقبل.


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