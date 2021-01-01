فاز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف على جيرونا، باللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم السبت، في إطار استعداد الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

ولعب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة والذي جدد خوان لابورتا الثقة فيه، بتشكيلين خلال المواجهة، حيث بدأ بعناصر وقام باستبدالها بعناصر أخرى في الشوط الثاني وذلك من أجل إشراك العديد من اللاعبين في المواجهة التحضيرية للموسم.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الهولندي ممفيس ديباي مع برشلونة.

وافتتح جيرارد بيكيه التسجيل لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 21، ثم أضاف راي ماناج الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ووقع صموئيل سايز على هدف جيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 42، وقبل النهاية بثلاث دقائق تمكن الوافد الجديد ممفيس ديباي من إحراز أول أهدافه بقميص برشلونة في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع مميس ديباي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليون الفرنسي، وذلك قبل أسابيع.