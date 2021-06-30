طلاب الثانوية العامة بالشرقية: امتحان الفيزياء فوق المتوسط والوقت لا يكفي

تباينت آراء طلاب وطالبات الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي العام بمحافظة الشرقية، بشأن امتحان مادة الفيزياء؛ حيث أوضح عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت بين السهلة والمتوسطة والصعبة.



وأكد عدد آخر من الطلاب أن الامتحان جاء به 15 سؤالا مباشرا وباقي الأسئلة غير مباشرة، فضلا عن ضيق الوقت، مشددين على أن الامتحان جاء 50 سؤالًا بحاجة لوقت أكبر من الزمن المُحدد للإجابة، والمُقدر بثلاث ساعات.



وقالت منة محمد، الطالبة بمدرسة بلبيس الثانوية بنات، إن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وطويل، و50 سؤالا بحاجة لوقت أكبر من الزمن المحدد للإجابة، مشيرة إلى تواجد عدد كبير من المراقبين داخل اللجنة أحدث لهم حالة من التوتر والقلق.



وأكد عمر ياسر، الطالب بمدرسة أبو حماد أن 15 سؤالا جاءوا مباشرين، وباقي الـ35 سؤالا غير مباشرين، والوقت لم يمكنه من التفكير في الإجابات.



وأشار إلى أنه حال زيادة الوقت ساعة لتمكن من التفكير في حلول، مؤكدا أنه اضطر للإجابة غير متاكد منها لأن الوقت لم يكفِ للتفكير.



وأكدت جهاد محمود، من مدرسة بلبيس الثانوية بنات، أن الامتحان جاء به 10 أسئلة سهلة وباقي الأسئلة بين متوسطة وصعبة، وأنه كان يحتاج مزيد من الوقت، مؤكدة أنها كانت تجاوب على الأسئلة بسرعة لخوفها من نفاذ الوقت قبل انتهائها من الإجابة على الـ50 سؤالا.



وأصيب 3 طلاب، بحالات قيء وإغماء، وذلك أثناء تأدية امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة بمحافظة الشرقية.



وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية، أن اللجنة رقم 1849 بمدرسة غزالة الخميس الثانوية، شهدت إصابة الطالبة رنا جمال نصر، بحالة قيء أثناء أداء الامتحان، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



كما شهدت لجنة الامتحان رقم 1890 بمدرسة المعتز الألفي الثانوية، بقرية سنهوا، التابعة لمركز منيا القمح، إصابة الطالب محمد ياسر باشا، بحالة إغماء، وتم نقله إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وشهدت اللجنة الامتحانية رقم 1786 بمدرسة الدكتور أحمدي عبدالعزيز الثانوية، بقرية بني عياد، التابعة لمركز أبو كبير، إصابة الطالبة نهال طارق عبده محمد، بحالة إغماء، وتم إسعافها في اللجنة.



من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن هناك تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة تتلقى تقريرًا دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الامتحانات لحل أي مشاكل تواجه اللجان أو الطلاب، في إشارة إلى أن هناك 45 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية.