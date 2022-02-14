محافظ كفر الشيخ: مشروعات حياة كريمة تكلفت حتى الآن 7 مليارات ونصف بالمرحلة الأولى

تشهد محافظة كفرالشيخ، إقامة العديد من المشروعات العملاقة والمتوسطة لنشرعات حياك كريمة في العديد من القرى بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروع القومي "حياة كريمة" بكفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، يطبق بمحافظة كفر الشيخ على مراحل، منها المرحلة الأولى بتكلفة زادت عن 7 مليارات ونصف جنيه، لإقامة مشروعات خدمية ب 18 قرية و187، عددها 588 مشروعاً والمرحلة الثانية ضمت عدد من القرى بمراكز متعددة منها مركز سيدى سالم ودسوق والحامول وبلطيم، مؤكداً أن المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ المشروع بدقة كبيرة، ووفق المواصفات القياسية، وأنه وجه المشاركين في تنفيذ تلك المشروعات بشرح ما يجري على الأرض لأهالي مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أهالي مركز مطوبس يمثلون 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و570 ألف نسمة بمدن وقرى المحافظة بالنسبة لآخر إحصائية لعدد السكان، و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى العمل في 216 مشروعا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس تشمل كافة القطاعات، منها 48 مشروع صرف صحي، تم البدء في 19 مشروعا منها، بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى اتحاد أوروبي، و 23 مشروعا لمياه الشرب، تم الانتهاء من إقامة 14 مشروعاً، والبدء في 9 مشاريع، وجارى تغيير خط 1000 متر لخدمة القرى، وفي قطاع الصحة 27 مشروعا تم البدء في 14 مشروعا منها، و 54 مشروعا بالتربية والتعليم "مدارس وأبنية"، وتم الانتهاء من 42 مدرسة ومبنى، وجاري العمل في 3 مدارس، البدء، و27 مشروعا بالشباب والرياضة، تم البدء بـ 16 مشروعا.

وأشار المحافظ أن جميع المشروعات تقوم على قدم وساق وتقديم ملفه المهام دون وجود أي معوقات لإقامة المشروعات، منوهًا إلى أن القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا من ضمن القرى النموزجية والأكثر خدمات بالمحافظة خلال فا ة وجيزة.