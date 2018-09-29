حقوق الإنسان باليمن تدين استهداف ميليشيات الحوثي حي الروضة في تعز

أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية اليوم الأحد قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف حي الروضة بمحافظة تعز بقذائف المدفعية، ما أسفر عن إصابة 12 طفلا.

وأكدت الوزارة - في بيان لها، حسبما نقلت قناة "اليمن الفضائية" الإخبارية - أن هذه الجريمة وكل الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحضر استهداف المدنيين وشن هجمات عشوائية بالأسلحة الثقيلة على السكان المدنيين.

وأضافت أن "تزامن قيام مليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز مع وجود وفد من مكتب المبعوث الأممي في المدينة يدل على رفض مليشيات الحوثي لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي"، مشيرة إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال من المدنيين في تعز تعد خرقا إضافيا فاضحا للهدنة، ورفضا واضحا لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول الخمس الراعية للهدنة؛ ما يستدعي من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لليمن ومجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة تجاه هذه المليشيات الإرهابية.

وحذرت الوزارة من مغبة استمرار تعامل المجتمع الدولي وهيئاته مع هذه المليشيات الإرهابية بمزيد من التساهل الذي يمنحها الفرصة لتقويض الأمن والسلم المحلي والدولي.