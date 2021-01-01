الكويت تعلن تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاء نص البيان الأميري "أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، مادة واحد تعيين فريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، ثانيا على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".