رئيس وزراء اليابان يدعو إلى زيادة التمويل لتطوير قطاع الرقائق المحلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن حكومته بصدد صياغة قانون يهدف إلى الدفع صوب تعزيز الاستثمار الطاقة الإنتاجية لصناعة الرقائق في البلاد.

وأوضح كيشيدا، للصحفيين، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروعة قانون "في أقرب وقت ممكن" للبرلمان الياباني (الدايت) يهدف إلى دعم البحث والتطوير في مجال رقائق الجيل المقبل، وإنتاجها بشكل واسع، بحسب وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء.

وأضاف كيشيدا، خلال زيارة تفقدية للمسبك الخاص بشركة رابيدوس، الذي تدعمه الحكومة، في تشيتوس بهوكايدو، اليوم: "الاستثمار المحلي في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحاجة للتوسع والاستمرار".

وأضاف: "سوف توفر الحكومة التمويل المطلوب لتوفير الدعم على نطاق واسع، وممنهج للاستثمارات ذات الأولوية التي تشمل الإنتاج الضخم والبحث والإنتاج على مدار السنوات المقبلة".

وقالت طوكيو، إنها سوف تنوع الدعم لسلسلة توريد الرقائق اليابانية وهو ما ترى أنه سعي حاسم للحاق بركب الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الخيارات توسيع الضمانات العامة على القروض للقطاع.

ويشار إلى أن رابيدوس تمثل الجهد الأكثر طموحا لليلبلت في قطاع الرقائق، وهناك خطط لتصنيع رقائق رائعة يبلغ حجمها 2 نانوميتر.

وقال كيشيدا، إنه من أجل إنتاج ضخم للرقائق على نطاق كامل في رابيدوس، يتعين أيضا توفير إمداد مستقر لمصادر الطاقة الرخيصة والنظيفة.

وأضاف: "نريد أن نستكشف سبلا يمكننا توفيرها مثل مصادر الطاقة الخالية من الكربون".