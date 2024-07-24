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أعلن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا وذلك في مؤشر على أن الرجلين يتطلعان لتخفيف التوتر بينهما.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال الثلاثاء "أتطلع لاستقبال بيبي نتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا"، وفقا لوكالة رويترز.

وسيكون الاجتماع هو الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب، حيث أقام الاثنان علاقات وثيقة، ويأتي في وقت يشهد توترات أيضا بين نتنياهو والرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأثار نتنياهو غضب ترامب عندما هنأ بايدن بفوزه على ترامب في انتخابات 2020.

وقالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن نتنياهو طلب الاجتماع مع ترامب خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة بالكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء سعيا للحصول على دعم متجدد للحرب الإسرائيلية على غزة.

وسيلتقي نتنياهو أيضا هذا الأسبوع بكل من بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس التي تقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ويبدو أن نتنياهو يتحوط في رهاناته بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر التقارب الشديد في المنافسة.

ويعتقد معظم المحللين أن فوز ترامب بفترة ولاية ثانية سيمنح نتنياهو حرية أكبر في الحرب على غزة.

وكان ترامب ونتنياهو متناغمين إلى حد كبير فكريا وسياسيا خلال فترة ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021. وفي تلك الفترة، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.