مسيرات روسية تقصف البنية التحتية لميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب

قال الحاكم الإقليمي لمنطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، عبر تطبيق تليجرام، إن طائرات مسيرة روسية دمرت منشآت للبنية التحتية في ميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا في هجوم وقع خلال الليل.

وأضاف كيبر أن الهجوم أسفر عن قصف مبنى سكني وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الحاكم الإقليمي إن الطائرات المسيرة دمرت ثلاث شاحنات وتسببت في اندلاع حريق.

وتقوم أوكرانيا بتصدير بعض إنتاجها من الحبوب عبر موانئ على نهر الدانوب، في حين يتم تصدير معظم الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من موانئ على البحر الأسود.