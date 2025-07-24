إسرائيل تستعين بالكلاب للبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا

تواصل قوات كبيرة من حرس الحدود الإسرائيلي جهود البحث عن منفذ عملية الدهس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط إسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، تضم القوات ضباطًا مستعربين للبحث عن منفذ العملية التي أسفرت عن إصابة نحو 9 أشخاص.

كما تمت الاستعانة بكلاب وأفراد من وحدة البحث عن المفقودين؛ للعمل على تحديد مكان المنفذ الذي فرّ من مكان الحادث، وعُثر على سيارته مهجورة.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دهس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف الإسرائيلي.

وأوضحت أن فرقة الضفة الغربية نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدعس، فيما أعطت الشرطة أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع العملية.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا، لافتة إلى أن وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ العملية.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الدهس تعد «هجوما إرهابيا»، بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتقد أن العملية متعمدة.